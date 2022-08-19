Усик — Джошуа 2. Букмекеры сделали прогноз на реванш 19 августа, 16:42 Букмекеры считают фаворитом боя Усика (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Букмекеры опубликовали прогнозы на поединок-реванш в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и Энтони Джошуа.



Бой Усик — Джошуа состоится в Джидде, Саудовская Аравия, 21 августа 2022 года ориентировочно в 00.00 по киевскому времени на арене Jeddah Super Dome.

По мнению британской конторы William Hill, Усик — фаворит поединка. Коэффициент на его победу составляет 1,53. Успех Джошуа соответствует «кэфу» 2,75, ничья — 17,00.

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Успех украинского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 2,75.

Победа Усика из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 3,00.

Успех британского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 3,75.

Победа Джошуа из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 8,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятный конкретный исход боя — победа Усика по очкам, что оценивается коэффициентом 2,62. Аналогичный исход в пользу Джошуа соответствует «кэфу» 8,00.

Международная контора Parimatch также считает фаворитом реванша Усика, но меньше коллег верит в его победу — 1,66, а также ничью — 19,00, и чуть больше верит в победу Джошуа — 2,65.

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