Усик — Джошуа 2. Букмекеры сделали прогноз на реванш
Букмекеры считают фаворитом боя Усика (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Букмекеры опубликовали прогнозы на поединок-реванш в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Бой Усик — Джошуа состоится в Джидде, Саудовская Аравия, 21 августа 2022 года ориентировочно в 00.00 по киевскому времени на арене Jeddah Super Dome.
По мнению британской конторы William Hill, Усик — фаворит поединка. Коэффициент на его победу составляет 1,53. Успех Джошуа соответствует «кэфу» 2,75, ничья — 17,00.
Бой Усик — Джошуа. Что нужно знать про реванш боксеров
Успех украинского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 2,75.
Победа Усика из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 3,00.
Успех британского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 3,75.
Победа Джошуа из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 8,00.
По мнению букмекеров, наиболее вероятный конкретный исход боя — победа Усика по очкам, что оценивается коэффициентом 2,62. Аналогичный исход в пользу Джошуа соответствует «кэфу» 8,00.
Международная контора Parimatch также считает фаворитом реванша Усика, но меньше коллег верит в его победу — 1,66, а также ничью — 19,00, и чуть больше верит в победу Джошуа — 2,65.
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