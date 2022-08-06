«Подходит к бою в невероятной форме». Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на реванш с Усиком

6 августа, 11:44
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:telegraph.co.uk)

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:telegraph.co.uk)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн сделал смелый прогноз на реванш своего клиента против чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Мнением о предстоящем поединке спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Я действительно верю, что Джошуа нокаутирует Усика в реванше. Верю, что бой будет очень непростым. Ведь Усик — боец из топ-10 P4P. Но я верю, что Джошуа это сделает.

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Энтони уже в Саудовской Аравии. Он подходит к бою в невероятной форме. Не только в физическом плане, но и в моральном. Он готов. До боя осталось всего две недели. Да, я верю в Энтони. Он справится", — сказал Хирн.

Интересно, что у букмекеров фаворитом второго боя между Александром и Энтони считается именно украинец.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Прогноз Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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