«Подходит к бою в невероятной форме». Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на реванш с Усиком
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:telegraph.co.uk)
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн сделал смелый прогноз на реванш своего клиента против чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика.
Мнением о предстоящем поединке спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Я действительно верю, что Джошуа нокаутирует Усика в реванше. Верю, что бой будет очень непростым. Ведь Усик — боец из топ-10 P4P. Но я верю, что Джошуа это сделает.
Энтони уже в Саудовской Аравии. Он подходит к бою в невероятной форме. Не только в физическом плане, но и в моральном. Он готов. До боя осталось всего две недели. Да, я верю в Энтони. Он справится", — сказал Хирн.
Интересно, что у букмекеров фаворитом второго боя между Александром и Энтони считается именно украинец.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.