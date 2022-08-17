Усик и Джошуа перед реваншем провели открытую тренировку — видео
Усик и Джошуа показали свою готовность перед боем (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа провели открытую тренировку перед их реваншем.
Украинец размялся и показал свою реакцию, когда одновременно подбросил в воздух четыре монеты, каждую из которых поймал.
Тем временем, британский боксер отработал в ринге удары с помощью тренера.
Второй бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия).
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
У букмекеров фаворитом второго боя между боксерами считается украинец.
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