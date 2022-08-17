Усик и Джошуа перед реваншем провели открытую тренировку — видео

17 августа, 01:07
Усик и Джошуа показали свою готовность перед боем (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Джошуа показали свою готовность перед боем (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа провели открытую тренировку перед их реваншем.

Украинец размялся и показал свою реакцию, когда одновременно подбросил в воздух четыре монеты, каждую из которых поймал.

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https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1559590764274917376
https://twitter.com/SkySportsBoxing/status/1559598442766385154

Тем временем, британский боксер отработал в ринге удары с помощью тренера.

Видео дня

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1559583858068258818

Второй бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия).

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

У букмекеров фаворитом второго боя между боксерами считается украинец.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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