Появился новый проморолик реванша Усик — Джошуа — видео

15 августа, 21:33
Усик и Джошуа проведут бой 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Джошуа проведут бой 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Платформа DAZN выпустила проморолик реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Второй бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе и экс-чемпионом соответственно пройдет 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия).

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https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1558864779145609216

Платформа DAZN покажет поединок в более чем 190 странах, включая США.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

У букмекеров фаворитом второго боя между боксерами считается украинец.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Бокс WBO WBA IBF Александр Усик Энтони Джошуа

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