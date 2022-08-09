Усик — Джошуа. Звездный украинский боксер сделал прогноз на реванш

9 августа, 21:10
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк сделал прогноз на реванш между своим соотечественником чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Представитель первого среднего дивизиона поделился мнением о предстоящем поединке в Instagram.

Свое сообщение Тарас оставил в комментарии к видео о бое, которое Усик опубликовал на своей странице.

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«Так же, как и в первом поединке, Саня одержит победу. Как я и говорил раньше, Джошуа — самый удобный соперник для Сани. Слава Украине!» — написал Тарас.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа Тарас Шелестюк

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