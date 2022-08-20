Усик — Джошуа. Онлайн-трансляция реванша 20 августа, 03:39 Усик и Джошуа проводят второй бой в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ следит за вторым поединком в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



Поединок состоится 21 августа ориентировочно в 00:00 по киевскому времени и пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome.

На кону боя — титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которым владеет Усик.

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Усик (35 лет) провел 19 поединков среди профессионалов, в каждом из которых победил (13 — нокаутом).

Джошуа (32 года) 26 раз выходил на профессиональный ринг, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом). Два боя он проиграл.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя — Усик. Согласно букмекерской конторе William Hill, коэффициент на его победу равен 1,53. Успех Джошуа оценивается в 2,75, ничья — в 17,00.

Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом, из-за дисквалификации соперника оценивается в 2,75, по решению судей или техническому решению — в 3,00.

Успех британца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 3,75, по решению судей или техническому решению — 8,00.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



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