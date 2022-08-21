Усик — Джошуа. Полное видео реванша 21 августа, 04:09 Усик отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.



Украинский боксер в целом превосходил своего соперника, уступив ему разве что в восьмом и девятом раундах.

Тем не менее, Джошуа оказал достойное сопротивление Усику и проиграл раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.

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Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.



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