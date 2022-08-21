Усик — Джошуа. Полное видео реванша

21 августа, 04:09
Усик отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Украинский боксер в целом превосходил своего соперника, уступив ему разве что в восьмом и девятом раундах.

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Тем не менее, Джошуа оказал достойное сопротивление Усику и проиграл раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.

Видео дня

Полное видео реванша Усик — Джошуа можно смотреть здесь

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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