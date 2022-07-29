«Я в этом уверен». Тренер Фьюри поймал своего подопечного на лжи

29 июля, 19:58
Сам Фьюри говорил, что ему не интересен реванш между Усиком и Джошуа (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Сам Фьюри говорил, что ему не интересен реванш между Усиком и Джошуа (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тренер британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри ШугарХилл Стюард поймал своего подопечного на лжи.

Слова наставника непобежденного атлета приводит Talk SPORT.

«Я уверен, что он будет смотреть. Послушайте, Тайсон — фанатик-супертяж, историк бокса. Он не пропустит такое событие.

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Он будет смотреть этот поединок, как и тогда, когда эти двое в первый раз делили ринг", — заявил Стюард.

Ранее же сам Фьюри говорил о том, что ему не интересен реванш между его соотечественником Энтони Джошуа и украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и вряд ли он будет смотреть этот бой.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Позже британец подтвердил, что его следующим соперником может стать звезда сериала Игра престолов и стронгмен Хафтор Бьернссон.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Реванш Энтони Джошуа

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