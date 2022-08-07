Перед реваншем с Джошуа. В команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес — фото 7 августа, 22:51 Перед первым боем против Джошуа вес Усика доходил до показателя 105 кг (Фото:Александр Усик via Instagram)

В команде чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

Менеджер непобежденного обладателя четырех поясов Сергей Лапин опубликовал в сторис Instagram видео с работой своего клиента в ринге во время тренировки.

В комментарии к кадру Сергей таинственно написал: «106?» К сообщению он добавил два смайлика.

Видео дня

Фото: Сергей Лапин via Instagram

Интересно, что перед первым боем против Джошуа вес Усика доходил до показателя 105 кг. На сам поединок Александр вышел, слегка сбросив в массе — 100,5 кг.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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