Энтони будет несладко. Усик показал неимоверную мощь ударов перед реваншем с Джошуа — видео 11 августа, 14:53 Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик показал неимоверную мощь своих ударов перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

В Instagram было опубликовано видео, на котором демонстрируется, как непобежденный обладатель четырех поясов избивает грушу.

При этом Александр старался вкладываться в удары. За короткий промежуток времени он пробил более 20 раз в грушу.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем с Джошуа.

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