Энтони будет несладко. Усик показал неимоверную мощь ударов перед реваншем с Джошуа — видео

11 августа, 14:53
Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес (Фото:Александр Усик via Instagram)

Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик показал неимоверную мощь своих ударов перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

В Instagram было опубликовано видео, на котором демонстрируется, как непобежденный обладатель четырех поясов избивает грушу.

Читайте также:
«Он сказал мне одну вещь». Бывший чемпион мира по боксу рассказал о встрече с Усиком

При этом Александр старался вкладываться в удары. За короткий промежуток времени он пробил более 20 раз в грушу.

Видео дня

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео Александр Усик Тренировки Реванш Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Экономику России ожидает мрачное будущее, утверждают американские исследователи (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Санкции работают /
Ученые из Йеля считают, что экономику России ждет забвение — главное из 70-страничного доклада
11 августа, 09:03
Экономика
Павел Баев
Норвежский политолог
О чем Эрдоган торгуется с Путиным?

Эрдоган надеется извлечь выгоду из своей газово-зерновой дипломатии

11 августа, 08:30
Мнения
Лучшие б/у кроссоверы до $20 тыс. (Фото:CC)
Хватай, пока горячо /
Пять лучших б/у кроссоверов до $20 тыс.
11 августа, 07:02
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X