«Машина». Усик показал, как будет уходить от атак Джошуа в реванше — видео

7 августа, 19:43
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик показал, как будет уходить от атак британца Энтони Джошуа в реванше.

В Instagram был опубликован коротенький ролик, снятый на тренировке обладателя четырех поясов.

На видео Александр демонстрировал высокую скорость, уходя от мнимых атак соперника.

Видео дня
Читайте также:
«Подходит к бою в невероятной форме». Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на реванш с Усиком

Многие фанаты отметили отличную форму украинца. Так, сразу несколько болельщиков в комментарии к посту написали: «Машина».

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео Александр Усик Тренировки Реванш Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

7 августа, 12:09
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 11:35
Мнения
Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X