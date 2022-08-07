«Машина». Усик показал, как будет уходить от атак Джошуа в реванше — видео 7 августа, 19:43 Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик показал, как будет уходить от атак британца Энтони Джошуа в реванше.

В Instagram был опубликован коротенький ролик, снятый на тренировке обладателя четырех поясов.

На видео Александр демонстрировал высокую скорость, уходя от мнимых атак соперника.

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Многие фанаты отметили отличную форму украинца. Так, сразу несколько болельщиков в комментарии к посту написали: «Машина».

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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