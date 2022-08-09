Усик сменил вид спорта перед реваншем с Джошуа — видео
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик сменил вид спорта перед реваншем против британца Энтони Джошуа.
В Instagram был опубликован ролик, в котором показано, как обладатель четырех поясов играл в теннис со своей командой.
Интересно, что одновременно на корте находилось больше четырех игроков, что противоречит правилам игры, а сам мяч был существенно больших размеров традиционного.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Ранее украинец показал, как будет уходить от атак британца в реванше.
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