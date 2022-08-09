Усик сменил вид спорта перед реваншем с Джошуа — видео 9 августа, 19:47 Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик сменил вид спорта перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

В Instagram был опубликован ролик, в котором показано, как обладатель четырех поясов играл в теннис со своей командой.

Интересно, что одновременно на корте находилось больше четырех игроков, что противоречит правилам игры, а сам мяч был существенно больших размеров традиционного.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее украинец показал, как будет уходить от атак британца в реванше.

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