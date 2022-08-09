Усик сменил вид спорта перед реваншем с Джошуа — видео

9 августа, 19:47
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик сменил вид спорта перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

В Instagram был опубликован ролик, в котором показано, как обладатель четырех поясов играл в теннис со своей командой.

Читайте также:
Перед реваншем с Джошуа. В команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес — фото

Интересно, что одновременно на корте находилось больше четырех игроков, что противоречит правилам игры, а сам мяч был существенно больших размеров традиционного.

Видео дня

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее украинец показал, как будет уходить от атак британца в реванше.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Теннис Видео Александр Усик Тренировки Реванш Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

9 августа, 17:50
Мнения
Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)
Сюжет
Среди акционеров российский олигарх /
Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже
9 августа, 12:54
Компании / Рынки
Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

9 августа, 10:00
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X