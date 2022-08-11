«Он не упустит такой возможности». Усик хочет встретиться с Фьюри после реванша с Джошуа 11 августа, 09:47 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик высказался о потенциальном бое с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри после своего реванша с его соотечественником Энтони Джошуа.

Слова непобежденного крымчанина приводит Parimatch.

«Когда реванш закончится, думаю, Тайсон Фьюри не захочет упустить возможность объединить все пояса. Я думаю, это возможно. Дай Бог, чтобы так и было», — сказал Александр.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Фьюри в своем последнем поединке нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры. Несколько же дней назад он сообщил, что возвращается в бокс.



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