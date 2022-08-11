«Он не упустит такой возможности». Усик хочет встретиться с Фьюри после реванша с Джошуа

11 августа, 09:47
Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик высказался о потенциальном бое с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри после своего реванша с его соотечественником Энтони Джошуа.

Слова непобежденного крымчанина приводит Parimatch.

«Когда реванш закончится, думаю, Тайсон Фьюри не захочет упустить возможность объединить все пояса. Я думаю, это возможно. Дай Бог, чтобы так и было», — сказал Александр.

Видео дня
Читайте также:
«Мне нужно сбросить 12 кг». Усик не исключил боя со звездой мирового бокса

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Фьюри в своем последнем поединке нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры. Несколько же дней назад он сообщил, что возвращается в бокс.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Реванш Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Санкции работают /
Ученые из Йеля считают, что экономику России ждет забвение — главное из 70-страничного доклада
11 августа, 09:03
Экономика
Павел Баев
Норвежский политолог
О чем Эрдоган торгуется с Путиным?

Эрдоган надеется извлечь выгоду из своей газово-зерновой дипломатии

11 августа, 08:30
Мнения
Российский танк, уничтоженный во время атаки армии РФ на Киевскую область, ржавеет посреди огорода одного из жителей села Большая Дымерка (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)
Вырванные клыки /
Сколько тяжелого вооружения и техники потеряла РФ в Украине и какие страны могут пополнить ее арсенал
11 августа, 06:50
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X