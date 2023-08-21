«Эмоции отчаяния»: Усик неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша 21 августа, 20:41 Александр Усик и Энтони Джошуа (Фото:Sky Sports)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO Александр Усик поделился воспоминаниями о победе над Энтони Джошуа.

В реванше британец был близок к победе, но проиграл раздельным решением судей.

Джошуа не сдержал эмоций и выбросил пояса украинца за пределы ринга. Затем Энтони устроил сольное выступление с микрофоном, в котором высказался о поражении.

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По словам украинского боксера, он понимает, почему британец так поступил.

«То, что он проявил какие-то свои эмоции во втором поединке — это просто эмоции отчаяния какого-то. Но он после этого писал, мы общались, то есть он нормальный чувак», — рассказал Усик на своем YouTube-канале USYK17.

Ранее сообщалось, что украинец признался, что едва не проиграл в реванше с Джошуа.



Напомним, свой следующий бой Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве против Даниэля Дюбуа.