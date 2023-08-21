«Эмоции отчаяния»: Усик неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша

21 августа, 20:41
Поделиться:
Александр Усик и Энтони Джошуа (Фото:Sky Sports)

Александр Усик и Энтони Джошуа (Фото:Sky Sports)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO Александр Усик поделился воспоминаниями о победе над Энтони Джошуа.

В реванше британец был близок к победе, но проиграл раздельным решением судей.

Читайте также:
Неуважение к Усику. Абсолютный чемпион мира наехал на Фьюри из-за срыва исторического боя

Джошуа не сдержал эмоций и выбросил пояса украинца за пределы ринга. Затем Энтони устроил сольное выступление с микрофоном, в котором высказался о поражении.

Видео дня

По словам украинского боксера, он понимает, почему британец так поступил.

«То, что он проявил какие-то свои эмоции во втором поединке — это просто эмоции отчаяния какого-то. Но он после этого писал, мы общались, то есть он нормальный чувак», — рассказал Усик на своем YouTube-канале USYK17.

Читайте также:
Усик — Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Ранее сообщалось, что украинец признался, что едва не проиграл в реванше с Джошуа.

Напомним, свой следующий бой Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве против Даниэля Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X