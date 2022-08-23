«Сил вам и точности». Усик с синяками под глазами обратился к украинским военным после победы над Джошуа — видео 23 августа, 12:36 Усик прямо в ринге посвятил победу над Джошуа украинским военным (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик с синяками под глазами обратился к украинским военным после победы над британцем Энтони Джошуа.

Видео со словами обладателя пяти поясов было опубликовано в Facebook. В ролике Александр появился в вышиванке и со следами пропущенных от Джошуа ударов — синяками под глазами.

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В обращении Усик передал привет украинским военным и поблагодарил их за поддержку.

«Парни, сил вам, точности, мирного неба над головой. Мы не сдаемся. Сил, радости, слава Богу за все! Слава Украине!» — сказал боксер.

Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.



Сообщалось, что Александр прямо в ринге посвятил победу над Джошуа украинским военным.

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