«Меня попросили не читать новости». Усик объяснил, почему покинул Украину ради реванша с Джошуа 4 мая, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик объяснил, почему покинул Украину во время войны ради реванша с британцем Энтони Джошуа.

Свою позицию непобежденный обладатель четырех поясов изложил в интервью Youtube-каналу Blockasset.

«Продолжаются боевые действия. Враг наступает, но наши бойцы держатся. Я вам хочу сказать, что я немного отключился от этого. Много моих друзей и коллег попросили меня не читать новости. То, что мне нужно, я узнаю от своих друзей, которые остались там.



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Я вернулся к тренировкам. Потому что большое количество моих близких, друзей, моя команда и некоторые люди, которые остались в Украине, некоторые люди у власти, общественные деятели сообщили, что я лучше помогу своей стране, если начну подготовку к реваншу, нежели буду находиться в терробороне или просто в Киеве", — сказал Усик.

Александр отметил, что вместе с командой он принял решение, что выходом в ринг против Джошуа на второй поединок он больше поможет стране и украинцам.

Ранее Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с Джошуа, сказав, что может поменять стойку.

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