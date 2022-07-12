Усик — Джошуа. Прогноз букмекеров на реванш

12 июля, 23:22
Букмекеры отдают предпочтение Усику (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Букмекеры отдают предпочтение Усику (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Букмекеры представили новые прогнозы на поединок-реванш в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Второй бой между боксерами пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome 20 августа 2022 года.

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Авторитетная британская контора William Hill называет фаворитом Усика. Коэффициент на его победу — 1,50. Выигрыш Джошуа оценивается в 2,75, ничья — в 17,00.

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Успех украинца нокаутом, техническим нокаутом, из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 3,75. Его же победа из-за решения или технического решения оценивается в 2,25.

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Выигрыш британца нокаутом, техническим нокаутом, из-за дисквалификации соперника имеет такую же котировку — 3,75. Его же победа из-за решения или технического решения оценивается в 6,00.

Букмекеры считают, что наиболее вероятный конкретный исход — победа Усика по очкам, что оценивается коэффициентом 2,25. Аналогичный результат боя в пользу Джошуа равен «кэфу» 6,00.

Австрийская контора Bwin тоже называет фаворитом Усика и с таким ж коэффициентом — 1,50. Больше коллег она верит в успех Джошуа — 2,62, и меньше — в ничью — 21,00.

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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