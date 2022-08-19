Разница составила почти 10 кг. Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — видео 19 августа, 15:42 На мероприятии Александр появился в вышиванке и красных шароварах (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик и британец Энтони Джошуа прошли церемонию взвешивания перед реваншем.

Обладатель четырех поясов на весах показал результат 100 кг ровно. Джошуа оказался на 9 кг тяжелее.

После этого между боксерами состоялась финальная дуэль взглядов.

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Интересно, что на мероприятии Александр появился в вышиванке и красных шароварах.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начнется поединок ближе к 00:00 по киевскому времени уже 21 августа.

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем с Джошуа.

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