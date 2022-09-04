«Он не мог с этим всем справиться». Известный британский боксер назвал причину поражения Джошуа от Усика 4 сентября, 11:33 Диллиан Уайт считает, что Джошуа не был готов психологически (Фото:Диллиан Уайт via Instagram)

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мыслями относительно поражения его земляка Энтони Джошуа в бою с украинцем Александром Усиком.

По словам Вайта, Джошуа оказался не готов к бою с Усиком психологически, что стало главной причиной его поражения, сообщает iFL TV.

" Джошуа старался изо всех сил, но Усик был лучше. Этот бой не был для него сложным физически, но оказался трудным психологически. Он просто пережил многое в один миг и сломался", — сказал Уайт.

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В подтверждение своих слов Уайт обратил внимание на поведение Джошуа после боя.

«Мы все видели, что он проявлял признаки стресса после боя. Джошуа не мог с этим всем справиться.

Мало кто знает, как справиться с поражением. Никто не хочет проигрывать, но жизнь состоит из взлетов и падений. Всем нам приходится с этим иметь дело, но не нужно начинать плакать только потому, что ты проиграл", — добавил боксер.

Энтони Джошуа после поражения Александру Усику в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring выбросил два пояса своего соперника за ринг.



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