Усик и Джошуа провели дуэль взглядов в Лондоне перед реваншем — видео 29 июня, 19:15 Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа 2022 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик провел новую дуэль взглядов с британским боксером Энтони Джошуа перед их вторым боем.



Украинский чемпион и британский претендент на пояса встретились на родине Джошуа в Лондоне.

Боксеры сначала провели пресс-конференцию, после чего уже во второй раз перед реваншем посмотрели друг другу в глаза.

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Второй поединок между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед реваншем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

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