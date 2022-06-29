Усик и Джошуа провели дуэль взглядов в Лондоне перед реваншем — видео

29 июня, 19:15
Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа 2022 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа 2022 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик провел новую дуэль взглядов с британским боксером Энтони Джошуа перед их вторым боем.

Украинский чемпион и британский претендент на пояса встретились на родине Джошуа в Лондоне.

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https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1542144590001618945

Боксеры сначала провели пресс-конференцию, после чего уже во второй раз перед реваншем посмотрели друг другу в глаза.

Видео дня

Второй поединок между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед реваншем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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