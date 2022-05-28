«Это будет двойной позор». Несостоявшийся соперник Усика высказался о его реванше против Джошуа 28 мая, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Джойс значился одним из вероятных соперников Усика перед его боем с Джошуа (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский боксер Джо Джойс поделился ожиданиями от реванша между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Свое мнение о втором бое звездных спортсменов 36-летний атлет высказал в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Джойс отметил, что в первом поединке Усик знал, что нужно делать для победы над Джошуа. В реванше, по его словам, Александр тоже будет понимать, как ему следует действовать.

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Поэтому, считает Джо, все будет зависеть от Джошуа — сможет ли он отбоксировать так, чтобы создать проблемы украинцу. Джойс заявил, что в этот раз Энтони должен донести тяжелый удар по сопернику.

«У Джошуа более быстрые удары и мощные, но ему следует беспокоиться о горючем, чтобы он смог пройти все 12 раундов на высоких скоростях. Также есть вопросы к подбородку Джошуа.

Очевидно, он не хочет быть нокаутированным Усиком, потому что это будет двойной позор — тот более легкий боксер, который пришел из крузервейта", — сказал Джойс.

Реванш Усика и Джошуа, вероятно, состоится 23 июля. В сентябре прошлого года в первом бою Александр победил Энтони единогласным решением судей в главном бою вечера бокса на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Сам Джойс значился одним из вероятных соперников Усика перед его боем с Джошуа. Но в итоге Александр вышел на бой с Энтони.

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