«Если не сделает что-то кардинальное». Несостоявшийся соперник Усика рассказал, кого видит победителем в реванше украинца и Джошуа
Сам Джойс значился одним из вероятных соперников Усика (Фото:Джо Джойс via Instagram)
Британский боксер Джо Джойс высказался о предстоящем реванше между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Свое мнение о втором бое звездных спортсменов 36-летний атлет высказал в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
«Я думаю, что Усик снова победит, если только Джошуа не сделает что-то кардинально иное и не попадет по нему тяжелыми ударами. В противном случае Усик дойдет до еще одной победы», — сказал Джо.
Также Джойс отметил, что хотел бы тоже провести реванш против Джошуа, которому он проигрывал в любителях.
«Я всегда хотел это бой. Он постоянно был впереди меня — на Олимпиаде и так далее. Эй Джей всегда был большой шишкой. Было бы хорошо доказать, кто из нас лучше», — заявил Джо.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Сам Джойс значился одним из вероятных соперников Усика перед его боем с Джошуа. Но в итоге Александр вышел на бой с Энтони.
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