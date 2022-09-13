Теперь бы победил однозначно. В команде Джошуа заговорили о третьем бое с Усиком
Усик дважды победил Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Член тренерского штаба британского боксера Энтони Джошуа Анхель Фернандес заявил, что его подопечный точно победил бы украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика в третьем поединке.
Слова наставника уроженца Уотфорда приводит BoxingScene.
«В третьем бою он бы однозначно победил Усика. Я думаю, Джошуа начал понимать намного больше. Нам просто необходимо сосредоточиться на себе.
Вы должны понимать, что если бы бой закончился в девятом раунде, то мы бы победили. В реальности мы были впереди", — сказал Фернандес.
Усик и Джошуа провели два боя. В первом поединке в конце сентября 2021 года Александр победил единогласным решением судей.
Второй бой состоялся в августе 2022-го. Украинец снова выиграл — на этот раз раздельным решением судей.
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