Усик — Джошуа. Когда и где смотреть реванш
Джошуа попытается вернуть пояса в реванше с Усиком (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
НВ рассказывает все, что нужно знать о поединке-реванше в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Бой Усик — Джошуа состоится 21 августа 2022 года ориентировочно в 00.00 по киевскому времени в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome.
Прямую трансляцию боя покажет стриминговый сервис MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.
На кону боя будет стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которые в первом поединке завоевал украинец.
Усик провел 19 поединков среди профессионалов, в каждом из которых 35-летний украинец победил (13 — нокаутом).
Джошуа провел 25 поединков на профи-ринге. У 32-летнего британца 23 победы (11 — нокаутом) и два поражения.
В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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