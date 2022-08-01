Усик — Джошуа. Когда и где смотреть реванш

1 августа, 19:43
Джошуа попытается вернуть пояса в реванше с Усиком (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Джошуа попытается вернуть пояса в реванше с Усиком (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

НВ рассказывает все, что нужно знать о поединке-реванше в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Бой Усик — Джошуа состоится 21 августа 2022 года ориентировочно в 00.00 по киевскому времени в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome.

Читайте также:
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов в Лондоне перед реваншем — видео

Прямую трансляцию боя покажет стриминговый сервис MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

Видео дня
Читайте также:

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra) «Набранная масса ему не поможет». Экс-тренер Усика назвал преимущество украинца над Джошуа перед реваншем

На кону боя будет стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которые в первом поединке завоевал украинец.

Усик провел 19 поединков среди профессионалов, в каждом из которых 35-летний украинец победил (13 — нокаутом).

Джошуа провел 25 поединков на профи-ринге. У 32-летнего британца 23 победы (11 — нокаутом) и два поражения.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс WBO WBA IBO IBF Александр Усик Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Этим летом в тренде прямые белоснежные джинсы и фасон до щиколотки (Фото:instagram.com/lizzyhadfield)
Актуально в любое время года /
Пять образов с джинсами, которые выглядят дорого
1 августа, 18:49
Красота и мода
Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)
Сюжет
«Цель Путина — распространить конфликт» /
Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля
1 августа, 12:46
Геополитика
Адриан-Валентин Паску, генеральный директор Danone в Украине: расходы на транспортную логистику возросли на 45%. (Фото:НВ / Александр Медведев)
Интервью /
Придет время, и мы снова начнем работать в Херсоне, — гендиректор Danone в Украине
1 августа, 07:50
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X