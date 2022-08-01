Усик — Джошуа. Когда и где смотреть реванш 1 августа, 19:43 Джошуа попытается вернуть пояса в реванше с Усиком (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

НВ рассказывает все, что нужно знать о поединке-реванше в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



Бой Усик — Джошуа состоится 21 августа 2022 года ориентировочно в 00.00 по киевскому времени в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome.

Прямую трансляцию боя покажет стриминговый сервис MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

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На кону боя будет стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которые в первом поединке завоевал украинец.

Усик провел 19 поединков среди профессионалов, в каждом из которых 35-летний украинец победил (13 — нокаутом).

Джошуа провел 25 поединков на профи-ринге. У 32-летнего британца 23 победы (11 — нокаутом) и два поражения.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



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