Когда и где смотреть реванш Усик — Джошуа

21 июня, 19:40
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Усик и Джошуа снова поспорят за четыре пояса (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Джошуа снова поспорят за четыре пояса (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ делится необходимой информацией о втором поединке между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome.

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Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

Видео дня

На кону боя — титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которым обладает украинец.

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Усик провел 19 поединков среди профи, в каждом 35-летний боксер победил (13 — нокаутом).

Джошуа провел 25 поединков среди профи. На счету 32-летнего британца 23 победы (11 — нокаутом) и два поражения.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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Теги:   Бокс WBO WBA IBO IBF Александр Усик Энтони Джошуа

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