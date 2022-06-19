Стало официально известно, когда и где пройдет реванш Усик — Джошуа 19 июня, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Усик выиграл первый бой решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Второй бой между украинским чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе и британским боксером Энтони Джошуа состоится 20 августа 2022 года.



Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing, которая представляет интересы Джошуа, поединок состоится в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Ранее вероятной датой боя называли 23 июля, однако стороны решили изменить дату боя.

Видео дня

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по сверхтяжелому весу по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британца, считает, что в повторном поединке его клиент побьет Усика, причем одержит победу досрочно.

«Мой прогноз: Джошуа нокаутирует Усика за шесть раундов», — заявил он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.