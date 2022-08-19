Скандал перед боем? Команда Джошуа подала протест на украинского судью перед реваншем с Усиком

19 августа, 12:55
Энтони Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Энтони Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк заявил, что команда британца Энтони Джошуа подала протест на одного из судей перед реваншем.

О небольшом скандале спортивный функционер рассказал в интервью Parimatch Ukraine.

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По словам Красюка, команда Джошуа опротестовала назначение на реванш украинского судьи Виктора Фесечко, который также работал на первом поединке боксеров.

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«Там формулировка была: «Его счет в первом поединке вызвал больше всего вопросов». Один посчитал 115−113, второй — 116−112, Фесечко — 117−112. То есть, у него якобы был самый большой счет для Усика. Да, это имело место.

Но аргументы железные — вот, пожалуйста, вам независимый счет в прямом эфире от Sky Sports, DAZN, от других сайтов. Альтернативные решения — либо 116, либо 117. В конце оказалось, что счет Фесечко больше всего отражал происходящее", — сказал Красюк.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа Протест

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