«Это было последней каплей». Промоутер сообщил, как Усик решился на реванш с Джошуа во время войны в Украине

14 августа, 21:47
Все советовали Усику снова встретиться с Джошуа в ринге (Фото:Александр Усик via Instagram)

Все советовали Усику снова встретиться с Джошуа в ринге (Фото:Александр Усик via Instagram)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, как его клиент решился на реванш с британцем Энтони Джошуа во время войны в родной стране.

Слова спортивного функционера приводит 24 канал.

Так, Красюк сообщил, что 24 февраля Усик находился не в Украину. Вернуться на родину он смог спустя два дня, сразу же присоединившись к рядам терробороны.

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По словам промоутера, боксер патрулировал свой округ наравне с остальными. При этом Красюк подчеркнул, что сам Усик не любит об этом рассказывать.

Как отметил представитель обладателя четырех поясов, его клиент имеет много знакомых среди высокопоставленных чиновников и в ВСУ. Со многими из них он общался и советовался относительно решения по реваншу с Джошуа.

Красюк заявил, что никто не говорил боксеру, чтобы он оставался в терробороне. Более того, все советовали ему снова встретиться с британцем в ринге, так как в таком случае он привлечет куда больше внимания к Украине.

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«Усик начал сомневаться, действительно ли нужно участвовать в этом поединке. Последней каплей была его поездка в госпиталь с ранеными бойцами. Не раз он это делал в разных регионах Украины.

Последней каплей, казалось, было, когда он во Львове приехал в госпиталь. Все ребята с тяжелыми ранениями собрались и все как один сказали, что «нам нужна твоя победа, иди и сражайся. Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг». Это было последней каплей, после которой Усик позвонил по телефону, и уже принял решение начать организационную работу", — сказал Красюк.

Сообщалось, что менеджер Усика Эгис Климас рассказал о невероятной форме своего клиента перед реваншем с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Война в Украине Реванш Энтони Джошуа

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