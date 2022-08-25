«Его держали семеро». Промоутер рассказал о конфликте тренера Усика с разъяренным Джошуа после боя

25 августа, 14:04
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После боя Джошуа завелся (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

После боя Джошуа завелся (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Александр Красюк рассказал о конфликте тренера своего клиента Юрия Ткаченко с британцем Энтони Джошуа после боя.

Эксклюзивными подробностями инцидента, во время которого уроженец Уотфорда выбросил пояса своего соперника, спортивный функционер рассказал в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

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Так, Красюк сообщил, что конфликт начался после того, как на Усика повесили его титулы. Позже, по словам промоутера, Джошуа отобрал два пояса и выбросил их за ринг.

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«Энтони проходил вдоль одной стенки канатов, шел очень уверенным шагом и задел по плечу Юрия Ивановича, тренера. Юрий Иванович повернулся и говорит: «Ты что?». А Джошуа завелся: «Don't f*** with me».

Его действительно начали держать. Он хотел бросаться. Сын Юрия Ивановича подошел — такое напряжение. Он действительно яростный, с яростными глазами. Держали его семь. Он ушел, нырнул между канатами и побежал", — рассказал Красюк.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн восхитился реакцией Усика на сверхтяжелый для него девятый раунд в бою против его клиента.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Конфликт Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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