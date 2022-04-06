Усик намекнул на следующего соперника после реванша с Джошуа 6 апреля, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Бой Усика и Джошуа, вероятно, состоится в июне (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что его следующим соперником после реванша с Энтони Джошуа может стать Тайсон Фьюри.

Усик рассказал, что сейчас пытается сконцентрироваться на предстоящем поединке с Джошуа, после чего можно будет говорить о следующем сопернике, сообщает Blockasset.

«После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине.

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Я буду максимально отключаться от этих мыслей, чтобы хорошо подготовиться, в очередной раз прославить господа бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы будем уже говорить о каких-то других поединках", — сказал Усик.

Ранее Александр Усик, до недавнего времени находившийся в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Позже украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в июне текущего года



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