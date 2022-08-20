«С Богом, дорогой». Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа — фото

20 августа, 20:30
Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поддержал своего друга, коллегу, соотечественника и чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

Смотреть онлайн-трансляцию реванша Усик — Джошуа можно здесь

Представитель легкого дивизиона опубликовал в Instagram совместное фото с обладателем четырех поясов.

Читайте также:
Усик — Джошуа 2. Когда и где смотреть реванш

В комментарии к снимку Василий написал: «С Богом, дорогой».

Видео дня

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начнется поединок ближе к 00:00 по киевскому времени уже 21 августа.

В первом бою Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее легенда мирового бокса Эвандер Холифилд потренировался с Усиком на велотренажерах и поделился с ним опытом перед реваншем с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Реванш Энтони Джошуа Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X