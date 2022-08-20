«С Богом, дорогой». Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа — фото
Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поддержал своего друга, коллегу, соотечественника и чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика перед реваншем против британца Энтони Джошуа.
Смотреть онлайн-трансляцию реванша Усик — Джошуа можно здесь
Представитель легкого дивизиона опубликовал в Instagram совместное фото с обладателем четырех поясов.
В комментарии к снимку Василий написал: «С Богом, дорогой».
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начнется поединок ближе к 00:00 по киевскому времени уже 21 августа.
В первом бою Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Ранее легенда мирового бокса Эвандер Холифилд потренировался с Усиком на велотренажерах и поделился с ним опытом перед реваншем с Джошуа.
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