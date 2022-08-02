Легендарный Тайсон оценил шансы Усика и Джошуа в реванше

2 августа, 17:06
Майк Тайсон считает, что Джошуа способен победить Усика в ответном бою (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон считает, что Джошуа способен победить Усика в ответном бою (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда бокса Майк Тайсон поделился ожиданиями от реванша в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По словам Тайсона, для успеха в поединке Джошуа нужно измотать Усика, а не пробовать его перебоксировать, сообщает Boxing Social.

« Ему нужен не бокс, а драка. По Усику очень непросто попасть. Он не обычный выходец из любительского бокса, он элитный выходец из любительского бокса. А чувакам, как Джошуа, всегда очень неудобно с такими работать, потому что они предлагают очень много движений и финтов», — сказал Тайсон.

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Тайсон добавил, что у Джошуа большой потенциал и он способен победить Усика, если будет правильно боксировать.

«Что ему нужно делать? Никаких финтов. Его джеб должен быть острым и опасным. И ему нужно поднять темп. Совсем чуть-чуть, но надо. У этого парня огромные яйца», – добавил Тайсон.

В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон Энтони Джошуа

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