Усик — Джошуа. Букмекеры сделали прогноз на реванш 21 июня, 21:55 Цей матеріал також доступний українською Усик — фаворит боя по мнению букмекеров (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Букмекеры дали свои прогнозы на второй поединок в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и Энтони Джошуа.



Реванш Усик — Джошуа состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome 20 августа 2022 года.

По мнению австрийской конторы Bwin, Усик — фаворит боя. Коэффициент на его победу составляет 1,50. Успех Джошуа соответствует «кэфу» 2,62, ничья — 21,00.

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Успех украинца путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника или технического решения соответствует «кэфу» 3,75.

Победа британца путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника или технического решения соответствует «кэфу» 3,75.

По мнению букмекеров, наиболее вероятный конкретный исход — победа Усика по очкам, что оценивается коэффициентом 2,25. Аналогичный исход в пользу Джошуа соответствует «кэфу» 7,00.

Международная контора Parimatch также считает фаворитом реванша Усика, но еще больше коллег верит в его победу — 1,40, и еще меньше — в победу Джошуа, а также ничью — 2,75 и 17,00 соответственно.

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