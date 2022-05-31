«Нокаутирует за шесть раундов». Промоутер спрогнозировал итог реванша между Усиком и Джошуа
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей. (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Промоутер Эдди Хирн сделал неутешительный прогноз для украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа.
Хирн, представляющий интересы Джошуа, считает, что в повторном поединке Энтони побьет Усика, причем одержит победу досрочно, сообщает Boxing News 24/7.
«Мой прогноз: Джошуа нокаутирует Усику за шесть раундов.
Я высоко оцениваю Усика, но я верю в Энтони Джошуа. Я верю, что ему удастся сделать это правильно в реванше», – сказал Хирн.
Ранне Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится в Саудовской Аравии. Поединок предположительно состоится в конце июля или начале августа.
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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