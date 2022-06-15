Фьюри спрогнозировал победителя в реванше между Усиком и Джошуа 15 июня, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Тайсон Фьюри (справа) считает Александра Усика (слева) фаворитом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал фаворита в реванше между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, который победил в первом поединке.

Фьюри считает, что Усик победит и в ответном бою, поскольку у Джошуа нет нужной мощи для атаки, а также он не способен держать удар, сообщает Bad Left Hook.

«У него далеко не самый лучший двигатель в мире, нет жесткости, нет яиц, как у Кинг-Конга. Кроме всего этого, у Джошуа должен быть идеальный план на бой, а просто поставить переднюю ногу вперед и атаковать, он не может, поскольку у него нет мужества, решительности и воли. У него нет ничего, чтобы победить Усика», — сказал Фьюри.

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Фьюри считает, что Джошуа применит такую тактику, чтобы одним мощным ударом нокаутировать Усика, чего он не делал в первом бою, однако вряд ли она принесет результат.

«Вы верите, что такая тактика приведет к победе? Думаю, Джошуа остановят через восемь раундов», — заявил боксер.

Ранее сообщалось, что второй бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, скорее всего, состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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