«Мне пи***ц». Скандальный украинский боксер поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа над Усиком 19 августа, 13:48 Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Скандальный украинский боксер Иван Редкач поставил 70 тысяч долларов на победу британца Энтони Джошуа над своим соотечественником и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

О своем поступке представитель первого полусреднего дивизиона сообщил в Twitter.

«Я поставил ставку 70 000 долларов на победу Джошуа — это еще те деньги, которые поднял на Лопес — Лома. Я был уверен в Антоне.

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Посмотрел, как Усик ловит монетки, и передумал, вернулся в отель к окошку сказать, можно ли отменить мою ставку, на что мне ответили, что это невозможно. Мне пи***ц", — написал Иван в Twitter.

Ранее Редкач потроллил Усика и другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко.

Перед этим Иван посмеялся с Александра за его наряд, в котором тот прибыл в Нью-Йорк.

Позже Редкач жестко отреагировал на исполнение Усиком песни Ой, у лузі червона калина перед боем с Джошуа.

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