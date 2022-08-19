«Мне пи***ц». Скандальный украинский боксер поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа над Усиком
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)
Скандальный украинский боксер Иван Редкач поставил 70 тысяч долларов на победу британца Энтони Джошуа над своим соотечественником и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.
О своем поступке представитель первого полусреднего дивизиона сообщил в Twitter.
«Я поставил ставку 70 000 долларов на победу Джошуа — это еще те деньги, которые поднял на Лопес — Лома. Я был уверен в Антоне.
Посмотрел, как Усик ловит монетки, и передумал, вернулся в отель к окошку сказать, можно ли отменить мою ставку, на что мне ответили, что это невозможно. Мне пи***ц", — написал Иван в Twitter.
Ранее Редкач потроллил Усика и другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко.
Перед этим Иван посмеялся с Александра за его наряд, в котором тот прибыл в Нью-Йорк.
Позже Редкач жестко отреагировал на исполнение Усиком песни Ой, у лузі червона калина перед боем с Джошуа.
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