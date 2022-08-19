«Мне пи***ц». Скандальный украинский боксер поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа над Усиком

19 августа, 13:48
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Скандальный украинский боксер Иван Редкач поставил 70 тысяч долларов на победу британца Энтони Джошуа над своим соотечественником и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

О своем поступке представитель первого полусреднего дивизиона сообщил в Twitter.

«Я поставил ставку 70 000 долларов на победу Джошуа — это еще те деньги, которые поднял на Лопес — Лома. Я был уверен в Антоне.

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Посмотрел, как Усик ловит монетки, и передумал, вернулся в отель к окошку сказать, можно ли отменить мою ставку, на что мне ответили, что это невозможно. Мне пи***ц", — написал Иван в Twitter.

https://twitter.com/ivan_redkach/status/1560390526704033792

Ранее Редкач потроллил Усика и другого звездного украинского боксера Василия Ломаченко.

Перед этим Иван посмеялся с Александра за его наряд, в котором тот прибыл в Нью-Йорк.

Позже Редкач жестко отреагировал на исполнение Усиком песни Ой, у лузі червона калина перед боем с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Иван Редкач Реванш Энтони Джошуа

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