«Хочу, чтобы меня уважали». Джошуа анонсировал неожиданный поступок, который намерен совершить после возможной победы над Усиком 26 июля, 12:48 Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Неожиданное заявление бывший обладатель четырех поясов сделал в интервью YouTube-каналу JD Official.

«Когда большой Энтони Джошуа выиграет и станет трехкратным чемпионом мира, я собираюсь выбросить пояса, потому что всем нужно научиться уважать меня как личность.

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Я не хочу, чтобы меня уважали за титулы, которыми владею. Хочу, чтобы меня уважали как мужчину, которого видят", — сказал Энтони.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. 21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед вторым боем между ними.

Ранее Энтони вспомнил первый поединок с Усиком, в котором он потерпел поражение.

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