«Может победить во второй раз». Британский звездный боксер сделал прогноз на реванш Усика и Джошуа

10 августа, 20:41
Реванш состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Реванш состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Британский непобежденный супертяжеловес Джо Джойс поделился ожиданиями от реванша между своим земляком Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

По словам Джойса, победа Усика в первом бою придала уверенности украинцу и он может победить второй раз, но оценить бой можно будет только после того, как начнется первый раунд, сообщает talkSPORT.

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«От Джошуа зависит, сможет ли он сделать шаг вперед, чтобы попытаться вернуть свои титулы.

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Я все еще думаю, что у Усика есть все необходимое, чтобы снова избить Джошуа", — сказал Джойс.

Также британец назвал и сильную сторону Джошуа, которая может помочь ему одолеть Усика.

«У Энтони тяжелый удар. Но если он не сможет донести мощные удары, то Усик снова победит», — добавил британский боксер.

Ранее Джо Джойс заявил, что хочет провести повторный бой с Александром Усиком, которому он проиграл в 2013 году в полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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