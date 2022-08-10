«Может победить во второй раз». Британский звездный боксер сделал прогноз на реванш Усика и Джошуа 10 августа, 20:41 Реванш состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Британский непобежденный супертяжеловес Джо Джойс поделился ожиданиями от реванша между своим земляком Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

По словам Джойса, победа Усика в первом бою придала уверенности украинцу и он может победить второй раз, но оценить бой можно будет только после того, как начнется первый раунд, сообщает talkSPORT.



Видео дня

«От Джошуа зависит, сможет ли он сделать шаг вперед, чтобы попытаться вернуть свои титулы.

Я все еще думаю, что у Усика есть все необходимое, чтобы снова избить Джошуа", — сказал Джойс.

Также британец назвал и сильную сторону Джошуа, которая может помочь ему одолеть Усика.

«У Энтони тяжелый удар. Но если он не сможет донести мощные удары, то Усик снова победит», — добавил британский боксер.

Ранее Джо Джойс заявил, что хочет провести повторный бой с Александром Усиком, которому он проиграл в 2013 году в полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.