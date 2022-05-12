«Александру нравится этот вариант». Промоутер заявил, что реванш Усика и Джошуа состоится не в Великобритании 12 мая, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться в июне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш его клиента против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика, вероятно, состоится не в Великобритании.

Об этом спортивный функционер заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Есть много предложений со всего мира, но, думаю, бой пройдет 23 июля в одной из стран Среднего Востока. Сторона Усика акцентирует на том, что им нравится этот вариант.

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Он очень денежный. Больше, чем можно заработать в Великобритании, да и Усик, наверное, хотел бы драться на нейтральном ринге", — сказал Хирн.

Также промоутер отметил, что о втором бое между боксерами, скорее всего, будет объявлено уже на следующей неделе.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее вероятной датой реванша между боксерами Хирн назвал 23 июля.

Позже Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с Джошуа, сказав, что может поменять стойку.



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