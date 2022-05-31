«Обе стороны согласились на все условия». Промоутер назвал место проведения реванша между Усиком и Джошуа 31 мая, 10:05 Цей матеріал також доступний українською В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш между его клиентом и чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком состоится в Саудовской Аравии.

Новые подробности по поединку спортивный функционер рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Мы уже согласовали место проведения поединка, сейчас работаем над датой. 23 июля — все еще рабочая дата. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

Видео дня

Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на 1−2 недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае поединок точно состоится, обе стороны согласились на все условия", — сказал Хирн.

Также промоутер отметил, что переговоры заняли на 10 дней больше, нежели ожидалось. Сейчас, по его словам, стороны завершают работу с документами, а уже вскоре о дате боя объявят официально.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.