«Я сидел и смеялся»: экс-тренер Джошуа удивил подробностями подготовки британца к реваншу с Усиком 17 августа, 17:00 Энтони Джошуа и Роберт Гарсия (Фото:BoxingScene)

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия рассказал о том, как именитый боксер готовился к бою с Александром Усиком.

Специалист признался, что был шокирован тренировочным лагерем Джошуа.

«Когда я впервые приехал в тренировочный лагерь в Лондоне, то, что делали на первой неделе вовлеченные в процесс люди, — это не мой стиль. Я писал менеджерской команде Джошуа по электронной почте: «Отправьте меня домой, это прикол». Я просто сидел и смеялся про себя над тем, как проходил лагерь, как они готовились к бою и что делали.

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Я сказал менеджерам: «Пожалуйста, вы бы не могли отправить меня домой? Я не хочу быть частью этого». Они убедили меня остаться и внести изменения. Я это сделал, и у нас все было хорошо. Но после недели в лагере я был готов покинуть его. Поэтому, если мной были недовольны, то могли бы отправить меня домой, как я и хотел", — приводит слова тренера Boxing Social.

Напомним, Джошуа в первом бою проиграл украинцу единогласным решением судей, а во втором — раздельным.

Отметим, британец в последнем бою брутально вырубил Хелениуса.

Ранее сообщалось, что Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере.