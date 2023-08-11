«Я не ожидал, что проиграю». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере 11 августа, 13:25 Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что второе поражение от украинца Александра Усика стало для него самым большим эмоциональным ударом в карьере.

По словам Джошуа, он тщательно готовился к бою с Усиком, однако показал слабое выступление, сообщает Independent.

«Самое болезненное поражение было во втором бою с Усиком. Очень болезненно. Уважаю ли я Усика? Это просто болезненное поражение.



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Это было плохо. Я показал слабое выступление. У себя в голове я не ожидал, что проиграю. Я посвятил этому поединку свою жизнь, отдал ему все, клянусь. Я многим пожертвовал", — сказал Джошуа.

Боксер добавил, что поражение от Усика до сих пор не угасает в его памяти.

«Даже когда я сейчас говорю об этом, у меня подступает комок к горлу.



Когда ты отдаешь все силы это почему-то непросто. Нам отдают должное только после побед. В боксе нет серебряных медалей. Того, что я сделал, оказалось мало", — добавил Джошуа.

В августе 2022 года в реванше Усик победил Джошуа решением судей.

Перед этим Джошуа проиграл Усику первый поединок, который состоялся в сентябре 2021 года.

Сообщалось, что следующий бой британец проведет против Роберта Хелениуса, который заменил Диллиана Уайта после проваленного допинг-теста.