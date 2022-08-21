Усик в тяжелом бою выиграл реванш у Джошуа и отстоял титулы чемпиона мира

21 августа, 02:16
Усик выиграл раздельным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик выиграл раздельным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик в тяжелом реванше победил Энтони Джошуа и отстоял титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Начало боя прошло под диктовку украинского боксера, хотя во втором раунде британец сильно попасть в лицо визави.

В третьей трехминутке Джошуа провел еще несколько успешных ударов, пока Усик продолжал действовать от обороны. Только в следующем раунде действующий чемпион включил больше агрессии в ринге.

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Украинец в привычном стиле действовал в быстром темпе, не позволяя себе останавливаться и нанося хоть и одиночные, но меткие и болезненные удары.

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И все же, в восьмом и девятом раундах Джошуа удалось навязать свой бокс Усику и нанести целую серию точных ударов.

Выдержав эти атаки оппонента, Усик активизировался и выиграл следующую трехминутку, в которой британец находился в глухой обороне.

Конец поединка прошел в тяжелом обмене ударами, что лишь подытожило равный характер боя, который все же раздельным решением судей выиграл Усик.

https://twitter.com/SkySportsNews/status/1561130343285006337

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Редактор: Андрей Синявский

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