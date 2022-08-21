Усик в тяжелом бою выиграл реванш у Джошуа и отстоял титулы чемпиона мира 21 августа, 02:16 Усик выиграл раздельным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик в тяжелом реванше победил Энтони Джошуа и отстоял титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Начало боя прошло под диктовку украинского боксера, хотя во втором раунде британец сильно попасть в лицо визави.

В третьей трехминутке Джошуа провел еще несколько успешных ударов, пока Усик продолжал действовать от обороны. Только в следующем раунде действующий чемпион включил больше агрессии в ринге.

Видео дня

Украинец в привычном стиле действовал в быстром темпе, не позволяя себе останавливаться и нанося хоть и одиночные, но меткие и болезненные удары.

И все же, в восьмом и девятом раундах Джошуа удалось навязать свой бокс Усику и нанести целую серию точных ударов.

Выдержав эти атаки оппонента, Усик активизировался и выиграл следующую трехминутку, в которой британец находился в глухой обороне.

Конец поединка прошел в тяжелом обмене ударами, что лишь подытожило равный характер боя, который все же раздельным решением судей выиграл Усик.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.