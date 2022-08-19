«Выглядит более уверенным». Звездный супертяж назвал фаворита в реванше Усик — Джошуа 19 августа, 22:43 Уайлдер считает, что Усик победит Джошуа (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями опо поводу реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По мнению Уайлдера, Усик победит Джошуа и во втором поединке, после чего проведет бой за все титулы, сообщает The Mirror.

«Ставлю на Усика, он выглядит еще более уверенным, чем в первом поединке. А если смотреть на Джошуа, он смотрится иначе. Какой-то надломленный. Возможно, он не привык к тому, что титулы в руках противника», — сказал Уайлдер.

Видео дня

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).



Сообщалось, что Усик оказался почти на 10 кг легче Джошуа.

Также боксеры устроили финальную битву взглядов в которой Джошуа проиграл Усику.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.