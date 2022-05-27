«Исхудал». Усик показал форму перед реваншем с Джошуа — фото 27 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпиона мир по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик показал свою форму перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Непобежденный обладатель четырех поясов поделился в сторис Instagram фото со своей работой с гирями.

Позже кадр появился на странице lomus_official. Один из пользователей обратил внимание на физическое состояние боксера. «Исхудал», — написал он.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и украинцем, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Позже Энтони заявил, что он намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.

Джошуа поддержал и его спарринг-партнер Питер Кадиру, сказав, что британец может победить украинца.

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