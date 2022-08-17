Усик на пресс-конференции с Джошуа в образе козака спел Ой, у лузі червона калина — видео 17 августа, 21:50 Накануне украинец и британец провели открытую тренировку (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем против британца Энтони Джошуа в образе козака.

После очередной дуэли взгляда с будущим противником по рингу обладатель четырех поясов неожиданно начал петь песню Ой, у лузі червона калина.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

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В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее в команде Усика намекнули на его рекордный за карьеру вес перед реваншем с Джошуа.

Накануне же украинец и британец провели открытую тренировку перед вторым поединком.

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