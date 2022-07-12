Усик готовится к реваншу против Джошуа с мощным супертяжеловесом, проигравшим только один бой — фото 12 июля, 18:55 Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

В рамках подготовки к повторному бою с Джошуа Усик спаррингует с конголезским супертяжеловесом Мартином Баколе, который провел на профессиональном ринге 19 боев, 18 из которых выиграл и потерпел лишь одно поражение.

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Баколе выше Усика на семь сантиметров и по параметрам похож на Джошуа.

Конголезский боксер разместил фотографию после тренировки с украинцем в своем аккаунте в Twitter.



«Мне приятно делить ринг с лучшими, потому что я знаю, что я один из них», — написал Баколе.

Следует отметить, что Баколе также помогал Усику перед первым поединком с Джошуа.

Второй поединок между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.





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