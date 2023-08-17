«Не тупи, разорви его»: Фьюри признался, кого поддерживал в реванше Усик — Джошуа 17 августа, 19:00 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри рассказал, как наблюдал за вторым поединком между Энтони Джоуша и Александром Усиком.

Британский боксер снялся в сериале «Дома с Фьюри» от Netflix. Во время четвертого эпизода был показан момент, в котором Фьюри смотрел реванш между британцем и украинцем.

Видео дня

Тайсон отчаянно поддерживал Джошуа, однако соотечественнику это не помогло.

«Давай, Эй Джей! Замечательный джеб, сынок! Давай левым хуком по корпусу! Ну, не тупи! Бах-бах-бах! Ну дай волю кулакам. Позволь им разорвать его! Ну, сынок! Чего ты остановился? Ради Бога, ну хоть чем-то отвечай! Вот дерьмо! Я в шоке!», — приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, Джошуа в первом бою проиграл украинцу единогласным решением судей, а во втором — раздельным.

Ранее сообщалось, что британский боксер не может смириться с сокрушительным поражением от Александра Усика.

Отметим, что «Цыганский король» удивил заявлением о завершении карьеры.