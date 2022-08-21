«Все, кто казацкого рода, своего не отдадут». Зеленский поздравил Усика с победой в бою
Александр Усик (Фото:Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)
Александр Усик в тяжелом реванше победил Энтони Джошуа и отстоял титул чемпиона мира. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера с победой.
«Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА. Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и непременно победят», – написал Зеленский.
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