«Все, кто казацкого рода, своего не отдадут». Зеленский поздравил Усика с победой в бою 21 августа, 03:11 Александр Усик (Фото:Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик в тяжелом реванше победил Энтони Джошуа и отстоял титул чемпиона мира. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера с победой.

«Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА. Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и непременно победят», – написал Зеленский.



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