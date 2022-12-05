«Посмотрите, как украинцы намяли бока россиянам». Промоутер Фьюри опасается боя Тайсона с Усиком 5 декабря, 17:47 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:IFL TV via Twitter)

Промоутер британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Боб Арум выразил опасения относительно возможного боя своего клиента с украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александром Усиком.

Мнением о потенциальном поединке спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу International Boxing News.

«Я бы не стал недооценивать Усика. Александр — украинец, и для людей это кое-что должно означать. Посмотрите, как они встретили россиян и намяли им бока. А их страна гораздо меньше.

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Так что украинцы действительно крепкие. Они — прекрасные люди. И Усик — не такая легкая прогулка, как говорят", — сказал Арум.

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

В минувшую субботу Фьюри техническим нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору и приблизил потенциальный поединок с Усиком.